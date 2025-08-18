مجدي الجلاد: الإعلام المصري أمام فرصة ذهبية لاستعادة دوره الريادي

كتب- حسن مرسي:

أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن الإعلام المصري يقف أمام فرصة ذهبية لاستعادة دوره الريادي من خلال تبني حوار شامل يعكس جميع وجهات النظر.

وقال خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" على قناة "Ten"، إن الإعلام المصري عانى في السنوات الماضية من تحديات حالت دون تقديم صورة متكاملة لوجهات النظر المختلفة، خاصة مع غياب بعض الأصوات السياسية والمعارضة.

وأضاف الجلاد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في لقاءاته مع القيادات الإعلامية على ضرورة إتاحة المجال للرأي والرأي الآخر لبناء رأي عام متماسك.

وأشار إلى أن هذا التوجه يعكس رؤية واضحة لبناء إعلام قوي يعبر عن تنوع الشعب المصري، مشددًا على أن تدفق المعلومات ومناقشة القضايا بشفافية أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات التي تفرضها وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد الجلاد أن الحرب الإعلامية الحالية تتركز على السوشيال ميديا، حيث تُستخدم "اللقطة" كأداة لصناعة البروباغندا وتأثير الرأي العام.

وتابع قائلاً إن الإعلام التقليدي، خاصة التلفزيون المصري وماسبيرو، يمتلك إمكانات بشرية وفنية هائلة تفوق العديد من المحطات العربية، لكنه عانى من مشكلات إدارية، مشيدًا بالخطوات الأخيرة التي تتخذها القيادات الجديدة لإعادة إحياء دوره.

وأشار الجلاد إلى أن دعم التلفزيون المصري وتطوير حضوره على منصات التواصل الاجتماعي يمثل خطوة أساسية لمواجهة التسارع الإعلامي العالمي.

وأكد أن الإعلام يجب أن يستغل هذا الواقع بدلاً من مقاومته، مستشهدًا بتطور وسائل الاتصال عبر التاريخ، من الحمام الزاجل إلى الراديو والتلفزيون، داعيًا إلى تعزيز الخطط الإعلامية لضمان وصول الرسائل إلى كل قرية ومدينة في مصر بطريقة فعّالة.