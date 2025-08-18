نجل العالم الراحل أحمد زويل أول ضيوف برنامج "هذا الرجل أبي"

كتب- عمرو صالح:

يحل الدكتور هاني أحمد زويل نجل العالم الكبير الدكتور أحمد زويل ضيفاً على برنامج (هذا الرجل أبي) الذي تقدمه الاعلامية نانسى حمزة ، وذلك في أولى حلقات البرنامج الذي يبث على شاشة التليفزيون المصري قريباً.

يذكر أن الهيئة الوطنية للإعلام قد أطلقت اسم العالم الكبير علي استديو 45 إذاعة، باعتبار أن الإذاعة المصرية هي أول من قدمت الدكتور زويل في الإعلام العربي والدولي، وذلك عبر برنامج الإذاعية الشهيرة آمال فهمي قبل سنوات عديدة من حصول الدكتور زويل علي جائزة نوبل.

وأعرب هاني أحمد زويل عن سعادته الغامرة لإطلاق اسم والده علي استديو بماسبيرو الذي يعد أحد أكبر قلاع القوة الناعمة العربية.

