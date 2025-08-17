خاص.. مصدر: تقسيم حي الهرم إلى جزأين للسيطرة على مخالفات البناء

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسئول في محافظة الجيزة، عن خطة لتقسيم حي الهرم إلى جزأين، بهدف تعزيز السيطرة وإحكام الرقابة على المنطقة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه سيتم إنشاء مقر إداري جديد في حدائق الهرم، ليكون الحي الثاني فور الانتهاء من المبنى واستكمال القواعد والاشتراطات القانونية الخاصة به.

وأشار إلى أن الهدف من التقسيم هو التصدي لمخالفات البناء ومتابعة الأوضاع بشكل أدق، بما يحقق انضباطًا أكبر داخل نطاق الحي، ولتخفيف الصدامات على حي الهرم.