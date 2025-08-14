عودة منفذ عرابي للكتاب بعد تطويره في قلب القاهرة

كتب- محمد شاكر:

أعادت الهيئة المصرية العامة للكتاب، فتح منفذ البيع بشارع عرابي بوسط القاهرة، بعد الانتهاء من أعمال تطوير شملت تجديد الواجهة الداخلية والخارجية وإعادة تنظيم المساحات الداخلية.

ويُعد منفذ عرابي من أقدم نقاط توزيع الكتب التابعة للهيئة، ويخدم قراءً من فئات مختلفة في قلب العاصمة. وقد جرى تزويده بعد التطوير بإصدارات الهيئة الحديثة، إلى جانب مجموعة من كتب قطاعات وزارة الثقافة، في مجالات الأدب والفكر والعلوم والفنون.

يأتي هذا التطوير في إطار خطة الهيئة لتحديث منافذ البيع التابعة لها في المحافظات وربطها بالأنشطة الثقافية والمعارض، بما يعزز وصول الكتاب إلى الجمهور في الأماكن التي يمكن أن تشهد إقبالًا على القراءة. ويأمل القائمون على المنفذ أن يسهم هذا التجديد في زيادة تردد القراء وتوفير تجربة أفضل لاقتناء الكتب.

شهد الافتتاح حضورًا من رواد المكان، الذين أبدوا ارتياحهم لعودة المنفذ للعمل بعد فترة توقف، مثمنين تنوع العناوين المعروضة وتحسن بيئة العرض والبيع.

