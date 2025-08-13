الإفتاء: اللطم على الوجه حرام شرعا.. وهذه طريقة العلاج

كتبت – داليا الظنيني:

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن اللطم على الوجه أمر محرم شرعًا، مشيرًا إلى أن بعض السيدات يقمن بهذه العادة عند التعرض للمشكلات، وهو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.

وأوضح كمال، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، أن علاج هذه العادة يبدأ بالتحكم في الغضب، مستشهدًا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لرجل طلب النصيحة، فقال له ثلاث مرات: "لا تغضب".

وأشار إلى أن الغضب هو المحرك الأساسي لمثل هذه الأفعال، مؤكدًا أن هناك خطوات عملية للسيطرة عليه، منها تغيير الوضعية عند الانفعال، مثل الجلوس إذا كان الشخص واقفًا، أو الوضوء، أو الإكثار من ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقراءة القرآن الكريم، لقوله تعالى: "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".

وأضاف أن هذه الوسائل تساعد على تهدئة النفس والتحكم في اللسان والجوارح، داعيًا إلى الالتزام بها للابتعاد عن المحرمات وضبط النفس وقت الغضب.