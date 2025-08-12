إعلان

خبيرة في الشأن الأفريقي: زيارة الرئيس الأوغندي لمصر تاريخية

09:24 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني

كتبت -داليا الظنيني:

وصفت الدكتورة هبة البشبيشي، الخبيرة في الشأن الأفريقي، زيارة الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، لمصر بأنها زيارة تاريخية، خاصة وأنه أقدم رئيس في القارة.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن هذه الزيارة رفعت العلاقات بين البلدين إلى "قمة عطائها الإيجابي" بعد فترة طويلة من التذبذب.

وأضافت البشبيشي أن هذه الخطوة تتيح للقاهرة فرصة أكبر للتدخل في حل بعض المشكلات الأفريقية العالقة، مؤكده أن مصر استعادت وجودها القوي في دول حوض النيل، مشيرة إلى أن العلاقات المصرية الأفريقية عادت إلى ما كانت عليه في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

يوري موسيفيني الرئيس الأوغندي
