كتب- أحمد السعداوي:

قال بيان صادر عن وزارة الإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، إن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بحث مع سوريش ك. ريدي، سفير الهند بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التصنيع المختلفة، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتم استعراض الإمكانات التصنيعية والفنية والتكنولوجية للشركات والوحدات التابعة للوزارة؛ حيث يتبع الوزارة العديد من الشركات الصناعية، بالإضافة إلى شركة للصيانة، وأخرى لنظم المعلومات، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للإنشاءات، وقطاع للتدريب، مما يجعلها ضلعًا مهمًّا في الصناعة الوطنية .

وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بما تشهده البنية التحتية التكنولوجية بالهند من تحسينات كبيرة في السنوات الأخيرة من خلال توسيع شبكات الإنترنت، والحرص على زيادة سعة تداول البيانات خلالها، وتعزيز جودة الاتصالات في ربوع البلاد.

وأشار الوزير محمد صلاح إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تتبعها شركة تويا تكنولوجي المتخصصة في نظم المعلومات والتحول الرقمي وتحليل وتصميم أنظمة المعلومات وتطوير الأعمال ودعم وصيانة أنظمة المعلومات لدى جميع المؤسسات الحكومية والخاصة وجمع البيانات وتخزينها.

ونوه البيان بأنه تم تأكيد الدور الأساسي للوزارة والذي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات، بالإضافة إلى الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة، والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن الوزارة تهتم بكل ما يخص الصناعة وإدخال تكنولوجيات حديثة لشركاتها التابعة وتوسيع دائرة منتجاتها العسكرية والمدنية ورفع جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية؛ في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم، لامتلاك القدرة في مختلف أوجه المجالات التصنيعية.

وأكد صلاح العلاقات الوثيقة بين الجانبين المصري والهندي، معربًا عن تطلعه لاستمرار هذا التعاون الوثيق، مشيرًا إلى التعاون القائم بين شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) وشركة (أشوك ليلاند) في مجال تصنيع محركات الديزل والتعاون القائم بين شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) وشركة بجاج الهندية، وإحدى شركات القطاع الخاص، لتصنيع المركبة الصديقة للبيئة (كيوت)، مضيفًا أن الاقتصاد المصري يتميز بفرص استثمارية واعدة، مدعومة بمشروعات قومية كبرى .

وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي عن تطلعه إلى عقد شراكات لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة وتعميق التصنيع المحلي، وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية بين الشركات التابعة للوزارة ومثيلها من الشركات الهندية العاملة في مجالات مماثلة، وتم خـلال اللقاء توجيــه الدعــوة للشركـــات الهنديـــة للمشاركــة فـــي معرض "EDEX 2025" والمقرر إقامته بمصر خلال الفترة من 1 حتى 4 ديسمبر 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة .

وأكد سوريش ك. ريدي السفير الهندي في القاهرة، أن مصر تُعد من الوجهات الاستثمارية الواعدة؛ نظرًا لموقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، إلى جانب توافر الطاقة والبنية التحتية المتطورة التي تدعم جذب الاستثمارات الصناعية، مضيفًا أن الشركات الهندية ترى في مصر قاعدة مثالية للاستثمار، ليس فقط بسبب موقعها؛ بل أيضًا بسبب ما توفره من كوادر إدارية متميزة ورغبة حقيقية في تطوير المهارات المحلية.

وأشاد السفير الهندي بدور مصر المحوري في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وجهودها في كل القضايا الإقليمية والدولية، معربًا عن تطلع عدد من الشركات الهندية لفتح آفاق جديدة للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي في إطار ما تشهده من تطوير مستمر على مختلف الأصعدة، والعمل على جذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية، مؤكدًا ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على تبادل الوفود الفنية بين شركات الإنتاج الحربي ومثيلاتها من الشركات الهندية للاطلاع على التكنولوجيات الحديثة داخل شركات الإنتاج وتحديد موضوعات التعاون المشترك .

