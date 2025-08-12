نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 برقم الجلوس - متاحة الآن

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إتاحة نتائج المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لعام 2025 عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق:

www.tansik.digital.gov.eg

وأوضحت الوزارة أن عدد الطلاب المتقدمين في هذه المرحلة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بنظاميها الحديث والقديم بلغ 271,980 طالبًا، منهم 235,065 من الشعب العلمية و36,915 من الشعبة الأدبية، فيما تخلف عن تسجيل الرغبات 15,338 طالبًا.

وأسفرت عمليات الترشيح عن قبول 228,326 طالبًا في الكليات الجامعية، و270,712 في المعاهد، بينما استنفد 1,268 طالبًا رغباتهم نتيجة إدراج كليات لا تتناسب مع مجموعهم، حيث سيتم منحهم فرصة جديدة لتسجيل رغبات تتماشى مع الحد الأدنى المعلن.

وأكدت الوزارة أن الترشيحات تمت وفقًا لآخر رغبات مسجلة من الطلاب، مع الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المعتمدة. وبانتهاء هذه المرحلة، يصل إجمالي الطلاب الموزعين في المرحلتين الأولى والثانية إلى 364,946 طالبًا وطالبة، خلال فترة لم تتجاوز أسبوعين من بدء أعمال التنسيق.

وأضافت الوزارة أن الطلاب سيتمكنون من طباعة بطاقة الترشيح من الموقع الإلكتروني بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب، على أن تُرسل الكشوف النهائية بأسماء المقبولين إلى الكليات والمعاهد لبدء إجراءات القيد.

