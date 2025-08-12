طقس الساعات المقبلة.. كتل شديدة الحرارة وأمطار على 6 مناطق

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الثلاثاء، حيث توجد كتل هوائية شديدة الحرارة تؤثر على أغلب الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان، إن من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم في الظل 40 درجة مئوية بينما جنوب الصعيد 47 درجة مئوية، ومن ومن المتوقع أن تستمر هذه الموجة حتى يوم الجمعة الموافق 15 أغسطس.

وتكون ذروة الموجة شديدة الحرارة يوم الخميس المقبل، حيث متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى في الظل 42 درجة مئوية أما جنوب الصعيد 49 درجة مئوية.

كما يصاحب ذلك ارتفاع نسب الرطوبة التي تعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس وتكون السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من الجمهورية.

أما بالنسبة لفرص الأمطار المتوقعة اليوم، فمن المتوقع اليوم فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من محافظة البحر الأحمر قد تصل لحد السيول أحيانًا على مناطق من وسط وجنوب سيناء.

وتوجد فرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الصعيد ومناطق متفرقة من (السلوم - سيوة).

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من وسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

اقرأ أيضًا:

وفاة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين السابق

شديد الحرارة وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الأوغندي في قصر الاتحادية

حمايةً لعمال الدليفري.. توجيهات رئاسية مهمة ووزير العمل يتوعد غير الملتزمين