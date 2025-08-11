إعلان

منال عوض: صحة عمال النظافة أولوية وإجراءات مشددة لحمايتهم من الإجهاد الحراري

03:37 م الإثنين 11 أغسطس 2025

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية

background

كتب- محمد نصار:

أكد جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، بالتنسيق مع الشركات النظافة العاملة في مشروعات تقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بمحافظات القاهرة والقليوبية والإسكندرية، ضرورة عدم تعرض العمال لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الصيف لتقليل الإصابات الناتجة عن ضربات الشمس ونقص السوائل.

وقالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، إن تطبيق معايير السلامة تأتي في إطار حماية رأس المال البشري، ودعم الفئات العاملة في الميدان، مشيرة إلى أن تهيئة بيئة عمل آمنة لعمال النظافة لا تحمي صحتهم فقط، بل تعكس احترام المجتمع لدورهم الحيوي في الحفاظ على نظافة المدن وجمالها.

وشددت على مواصلة المتابعة الميدانية والتنسيق المستمر مع الشركات والمحليات، العاملين في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة ،للتأكد من التنفيذ الفعلي لمعايير السلامة والصحة المهنية على أرض الواقع، وضمان عدم تعرض أي عامل لمخاطر الإجهاد الحراري.

وأكد ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن شركات النظافة أبدت التزامها بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العمال خاصة العاملين في مجال نظافة الشوارع في فترات ارتفاع درجات الحرارة من خلال تعزيز إجراءاتها وتعديل خطط التشغيل خلال هذه الفترة، والتي تتضمن تكثيف خطط تشغيل الكنس اليدوي قبل وبعد فترة الذروة تفاديًا لارتفاع درجات الحرارة، ويتم نقل العمال للعمل في الشوارع الداخلية، وزيادة الاعتماد على المكانس الآلية على المحاور الرئيسية لتقليل الجهد البدني في الأجواء الحارة.

كما يتم تنظيم حملات لتوزيع زجاجات مياه الشرب على العاملين في الشوارع بشكل دوري، والتأكيد على العمال بارتداء القبعات الواقية أثناء العمل للحماية من أشعة الشمس، ومتابعة العمال على أرض الواقع بصفة مستمرة من خلال مديرين القطاعات والمشرفين للتأكد من سلامتهم، وعدم تعرضهم لأي إجهاد.

جهاز تنظيم إدارة المخلفات وزارة البيئة منال عوض وزيرة التنمية المحلية
