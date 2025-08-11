إعلان

محافظ القاهرة يستقبل مديرة تعليم العاصمة السابقة ويشكرها على جهودها

02:05 م الإثنين 11 أغسطس 2025

محافظ القاهرة يستقبل مديرة تعليم العاصمة السابقة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

استقبل إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بمكتبه اليوم، سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة سابقًا، والتي تم تعيينها مديرًا لمديرية التربية والتعليم بالسويس.

وأشاد محافظ القاهرة، خلال اللقاء، بما قدمته من جهد خلال عملها بالمحافظة، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في منصبها الجديد، وبذل مزيد من الجهد والعمل لخدمة المواطنين.

يذكر أن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد قرارًا بتعيين همت أبو كيلة، مديرًا لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

اقرأ أيضًا:

تصل لـ46 درجة.. الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد اليوم

تصل لـ270 جنيه في هذه الحالة.. تعرف على رسوم الخصم من عداد "أبو كارت" عند الشحن

برلماني يطالب بخطة إعلامية متكاملة استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ القاهرة مديرة تعليم العاصمة السابقة إبراهيم صابر سماح إبراهيم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

هجوم إسرائيلي على محمد صلاح بعد تعليقه على استشهاد "بيليه فلسطين"
من الشهر القادم.. زيادة جديدة مرتقبة في أسعار شرائح الكهرباء -تفاصيل
تصل لـ270 جنيها.. تعرف على رسوم الخصم من عداد "أبو كارت" عند الشحن