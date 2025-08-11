محافظ القاهرة يستقبل مديرة تعليم العاصمة السابقة ويشكرها على جهودها

كتب- محمد نصار:

استقبل إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بمكتبه اليوم، سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة سابقًا، والتي تم تعيينها مديرًا لمديرية التربية والتعليم بالسويس.

وأشاد محافظ القاهرة، خلال اللقاء، بما قدمته من جهد خلال عملها بالمحافظة، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في منصبها الجديد، وبذل مزيد من الجهد والعمل لخدمة المواطنين.

يذكر أن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد قرارًا بتعيين همت أبو كيلة، مديرًا لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

اقرأ أيضًا:

تصل لـ46 درجة.. الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد اليوم

تصل لـ270 جنيه في هذه الحالة.. تعرف على رسوم الخصم من عداد "أبو كارت" عند الشحن

برلماني يطالب بخطة إعلامية متكاملة استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير