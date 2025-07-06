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اليوم.. طلاب الثانوية العامة 2025 يؤدون امتحان الرياضيات البحتة

06:00 ص الأحد 06 يوليه 2025

دخول الطلاب امتحان الثانوية العامة - أرشيفية

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كتب- أحمد الجندي:

يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان الرياضيات البحتة اليوم الأحد، الموافق 7 يوليو 2025، ضمن جدول امتحانات الثانوية العامة في كافة لجان الامتحانات المنتشرة على مستوى الجمهورية.

الجدير بالذكر، أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النماذج الاسترشادية للثانوية العامة مادة الرياضيات البحتة 2025 ، لطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تدريب الطلاب على نمط الأسئلة المتوقع في امتحانات نهاية العام بشكل عملي، حيث يعقد امتحان للطلاب اليوم الأحد 6 يوليو.

تحميل النماذج الاسترشادية عبر الموقع الرسمي

يمكن الآن للطلاب وأولياء الأمور تحميل النماذج الاسترشادية الجديدة للثانوية العامة مادة الرياضيات البحتة 2025 بسهولة من خلال الرابط الإلكتروني الذي وفرته وزارة التربية والتعليم من هنا

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