صيام عاشوراء 2025.. موعد أذان المغرب بالقاهرة والمحافظات اليوم السبت

كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد كبير من المواطنين اليوم السبت 5 يوليو 2025 بمعرفة موعد أذان المغرب تزامنًا مع صيام عاشوراء.

موعد أذان المغرب تزامنًا مع صيام عاشوراء.

يستعرض "مصراوي"، خلال السطور التالية، موعد أذان المغرب تزامنًا مع صيام عاشوراء، كما يلي:

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:14 ص

موعد صلاة الظهر 1:00 ص

موعد صلاة العصر 35: 4

موعد صلاة المغرب 8:00 م

موعد صلاة العشاء 9:33

مواقيت الصلاة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 4:14 ص

موعد صلاة الظهر 1:05

موعد صلاة العصر 4:44

موعد صلاة المغرب 8:08 م

موعد صلاة العشاء 9:43 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:08

موعد صلاة الظهر 12:56 م

موعد صلاة العصر 4:33 م

موعد صلاة المغرب 7:57 م

موعد صلاة العشاء 9:31 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:11

وقت صلاة الظهر 12:47

موعد صلاة العصر 4:18 م

وقت صلاة المغرب 7:43 م

وقت صلاة العشاء 9:12 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:30 ص

موعد صلاة الظهر 12:53 ص

موعد صلاة العصر 13: 4

موعد صلاة المغرب 7:40 م

موعد صلاة العشاء 9:04

ويمكن التعرف على موعد صلاة المغرب اليوم السبت 5 يوليو 2025 وباقي المواقيت، من خلال الهيئة المصرية العامة للمساحة، من هنا.

مظاهر الاحتفال بيوم عاشوراء

يحمل يوم عاشوراء مكانة خاصة لدى المسلمين لما له من أبعاد تاريخية ودينية كبيرة، وتختلف مظاهر تعظيم هذا اليوم من بلد إلى آخر، إلا أن الجميع يجتمعون على تعظيمه واغتنام بركاته، ومن أبرز المظاهر:

- الصيام: يعد صيام عاشوراء من أعظم القربات إلى الله تعالى، لقول النبي: “صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يُكفّر السنة التي قبله.”

كما يحرص كثيرون على صيام يوم تاسوعاء أيضًا اقتداءً بسنة النبي ومخالفة أهل الكتاب.

- الذكر والدعاء والتوبة.

- الصدقة وإطعام الطعام.

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