تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

علي عوف: ثقافة الاعتماد على أسماء تجارية بعينها ولد ضغطًا على توافر الأدوية

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، أن السوق الدوائي المصري يحقق استقرارًا في توفير معظم الأدوية، خاصة تلك التي يفضلها المرضى تحت أسماء تجارية محددة.

خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "كلام الناس" على قناة mbc مصر، أوضح أن الاعتماد الثقافي على علامات تجارية بعينها يولد ضغطًا على توافر منتجات معينة، مما يزيد من تعقيد إدارة السوق.

هل انتهت إثيوبيا من بناء سد النهضة؟.. خبير يكشف التفاصيل

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن إثيوبيا مازالت تتخذ قرارات أحادية دون اتفاق مع مصر والسودان، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي لم يختلف عن ما كان عليه في سبتمبر الماضي، حيث اكتمل البناء الخرساني للسد وتخزين المياه.

وأوضح خلال مداخلة مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، أن التوربينات لم تدخل الخدمة بكفاءة حتى الآن، إذ تم تركيب 4 فقط من أصل 13 توربينًا، ولا تعمل بشكل كامل. وأضاف أن موسم الأمطار بدأ بالفعل والبحيرة ممتلئة، مما قد يدفع إثيوبيا لفتح بوابات السد قريبًا.

هل هناك احتمالية لتعرض مصر لـ"تسونامي"؟.. البحوث الفلكية توضح

نفي الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول احتمالية تعرض مصر لموجات تسونامي أو ارتفاع حاد في درجات الحرارة بسبب التغيرات المناخية.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" على قناة MBC مصر، أكد "رابح"، أن مصر لديها أنظمة رصد متكاملة تعمل على مدار الساعة لرصد أي مخاطر محتملة، مشددا على ضرورة عدم تصديق أي معلومات غير صادرة عن جهات رسمية.

وزير الإسكان: طرح 110 ألف وحدة سكن لكل المصريين الأسبوع المقبل

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إنجازات الدولة المصرية في توفير السكن للمواطنين والقضاء على المناطق العشوائية، مؤكدًا توجه الوزارة نحو توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين بنظام الإيجار القديم كأولوية قصوى على الدعم النقدي.

قال الشربيني، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، إن الدولة قضت على المناطق العشوائية والخطرة ووفرت بدلاً منها تجمعات سكنية حضارية ومتكاملة.

وزير الإسكان: 7 سنوات كافية لتوفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مدة السبع سنوات المحددة في قانون الإيجار القديم كافية لتنفيذ مشروعات الوحدات البديلة وتقديم حلول سكنية للمستأجرين.

خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، قال الشربيني، ردًا على تساؤلات حول تحديد مدة 7 سنوات، إن الوزارة لديها بالفعل 238,109 وحدة سكنية متاحة حاليًا، وأضاف: "حتى لو ما فيش الوحدات دي خالص وهنبني على أرض بكر، المدة دي مدة كافية جداً في كل الأماكن".

خبير بيئي: نجاح المرحلة الأولى لمشروع تتبع أسماك القرش في البحر الأحمر

أعلن الدكتور محمود حنفي، أستاذ علوم البحار بجامعة قناة السويس، عن نجاح المرحلة الأولى من مشروع تتبع أسماك القرش في البحر الأحمر باستخدام الأقمار الصناعية، بالتعاون مع وزارة البيئة ومشروع "الغردقة الخضراء".

وأوضح حنفي، خلال لقاء على برنامج "مراسي" بقناة النهار، أن المشروع يهدف إلى دراسة سلوكيات القروش الأفقية والرأسية، وتحليل تفاعلها مع الأنشطة البشرية مثل الغوص والسنوركل، لفهم أسباب الحوادث ووضع استراتيجيات للحد منها.