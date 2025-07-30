كتب - أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الأنباء المتداولة بشأن زيادة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية إلى 70% بدلاً من 35% "لا أساس لها من الصحة".

وشددت الوزارة في بيان رسمي، على أنه "لم يطرأ أي تعديل على قواعد صرف الأدوية لمستفيدي التأمين الصحي، بما في ذلك أدوية "البلافكس" لعلاج الجلطات، و"الإنترستو" لعلاج ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، و"الإنسولين" لمرضى السكري".

وشددت الهيئة العامة للتأمين الصحي، على التزامها الراسخ بخدمة ما يقرب من 69 مليون مواطن يستفيدون من خدمات التأمين الصحي وفق السياسات الحالية دون أي تغيير.

وقالت وزارة الصحة في بيانها إنها "تنفي صحة أي وثائق أو صور ضوئية منسوبة إلى الإدارة المركزية للتموين الطبي والصيدليات بالهيئة العامة للتأمين الصحي، وهي مزيفة ولا تعكس الحقيقة".

بدوره، كشف مصدر بوزارة الصحة، لمصراوي، إن قرار الإدارة المركزية للتموين الطبي "لم يمر بمراحله الإدارية في وزارة الصحة، وصدر توجيه بسحبه قبل بدء تنفيذه مطلع الشهر المقبل".