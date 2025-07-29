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"الكهرباء" تكشف أسباب انقطاع التيار في الجيزة مجددا اليوم

10:04 م الثلاثاء 29 يوليه 2025

انقطاع التيار الكهربائي

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كتبت -داليا الظنيني :
كشف منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء تفاصيل انقطاع المياه والكهرباء عن عدة مناطق في الجيزة.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن العطل كان في الكابل رقم واحد المتصل بمحطة محولات جزيرة الذهب، وقد تم التعامل معه بنجاح، مؤكدا أنه تم الدفع بـ 65 مولدًا كهربائيًا متنقلًا لتعزيز التغذية الكهربائية للمناطق الاستراتيجية والحيوية خلال فترة العطل.


وأوضح المتحدث أنه تم أيضًا إصلاح الكابل رقم 2، وهو مصدر التغذية الرئيسي لمحطة محولات جزيرة الذهب، وتعمل الوزارة حاليًا على توفير مصدر تغذية إضافي للمحطة، ومن المتوقع ربطه بالمحولات خلال الساعات القادمة، مما سيساهم في إنهاء المشكلة بشكل كامل.


وأشار عبد الغني إلى أنه تم الانتهاء من تركيب كابل مصدر التغذية الإضافي، وتم بالفعل إطلاق التيار الكهربائي في محطة محولات جزيرة الذهب بعد إصلاح العطل.




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انقطاع التيار الكهرباء الجيزة
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