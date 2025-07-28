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إتاحة استخراج نتائج الثانوية الأزهرية بالدرجات من المناطق تيسيرًا على الطلاب

12:55 م الإثنين 28 يوليه 2025

الدكتور محمد الضويني

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الإدارة المركزية لشؤون الطلاب والامتحانات وشؤون الخريجين بقطاع المعاهد الأزهرية أنه سيتم إتاحة استخراج نتائج وبيانات درجات الطلاب من خلال المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، بداية من اليوم الاثنين، ويأتي ذلك بناءً على موافقة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

وأوضحت الإدارة المركزية لشؤون الطلاب والامتحانات وشؤون الخريجين بالقطاع أن كل منطقة أزهرية تتولى طباعة مستخرجات النجاح أو الرسوب، على أن يتوجه الطالب الراغب في اعتماد الخارجية إلى الإدارة المركزية لشئون الطلاب والامتحانات والخريجين بالقاهرة.

وأكدت أن قاعدة البيانات سيتم تحديثها دوريًّا وفق نتائج الطعون وأي تعديلات طارئة، بالتنسيق الكامل مع لجنة النظام والمراقبة، والإدارة المركزية للامتحانات، ومركز المعلومات بمشيخة الأزهر.

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قطاع المعاهد الأزهرية نتائج الثانوية الأزهرية محمد الضويني الأزهر الشريف
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