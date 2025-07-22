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رسميًا.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025

05:43 م الثلاثاء 22 يوليه 2025

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2025 بشكل رسمي، ومن المقرر أن إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة، بعد قليل.

وارتفعت خلال الساعات الأخيرة معدلات البحث من طلاب الثانوية العامة 2025 وأولياء الأمور، لمعرفة موعد إعلان النتيجة النهائية.

وأنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها النهائية لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، وذلك بعد انتهاء جميع أعمال التصحيح والرصد والتجميع والمراجعة داخل كنترولات الجمهورية، حيث تمت مراجعة النتائج على أكثر من مرحلة لضمان الدقة التامة وخلوها من أي أخطاء قبل اعتمادها رسميًا.

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