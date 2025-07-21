المحسوسة 39.. الأرصاد: استقرار مؤقت في الطقس وتحذيرات من الرطوبة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات المقبلة حيث تشهد البلاد أجواءً مستقرة على معظم الأنحاء، وتظهر السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتمتد حتى القاهرة الكبرى، مما يسهم في تلطيف درجات الحرارة نسبيًا خلال فترات الصباح.

وأكدت الهيئة، في بيان، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تُسجل خلال ساعات النهار 37 درجة مئوية وتكون المحسوسة 39 درجة، وسط أجواء مشمسة وحارة في ذروة النهار.

وتابعت: وخلال ساعات الليل، يُتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، مما يؤدي إلى الشعور بدرجات حرارة أعلى من المسجلة فعليًا.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد، المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب آثار ارتفاع درجات الحرارة، مثل الإكثار من شرب المياه والسوائل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة وقت الظهيرة، وارتداء ملابس قطنية وخفيفة ذات ألوان فاتحة.

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