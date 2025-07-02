الزراعة: تحصين أكثر من 4 آلاف رأس أغنام بمطروح خلال يونيو

كتب - عمرو صالح:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في تقريرها الشهري، عن أبرز الأنشطة التي نفذها مركز بحوث الصحراء خلال شهر يونيو، والتي شملت جهودًا بحثية وإرشادية وتنموية لخدمة المجتمعات الصحراوية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد علاء فاروق، في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وفي أبرز الجهود الميدانية، أطلق مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح قافلة بيطرية إلى منطقة السلوم الحدودية، ضمن أنشطة مشروع "برايد"، حيث تم تحصين وعلاج أكثر من 4000 رأس من أغنام البرقي في قرى أبو زريبة، بق بق، وأوجرين، ضد الأمراض الطفيلية والالتهابات، وسط تفاعل إيجابي من المربين.

كما استقبل مركز التنمية المستدامة بالوادي الجديد وفدًا من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي للتنمية (AECID) ومنظمة "إيكاردا"، لتفقد مشروع "الزراعة الصحراوية المبتكرة"، الذي ينفذ نماذج للزراعة المتكاملة بهدف تحسين سبل المعيشة ورفع دخل المزارعين، وتضمنت الجولة زيارة محافظة الوادي الجديد ولقاء المحافظ اللواء محمد الزملوط.

وفي إطار تطوير القدرات التقنية، افتتح الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، الورشة الوطنية الرابعة لمشروع "جيمس وأفريقيا" بشرم الشيخ، تحت عنوان: "استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد في دعم إدارة الموارد الطبيعية والزراعة المستدامة". وشهدت الورشة استعراض منصات لرصد المياه، تدهور الأراضي، والزراعة الموسمية، إضافة إلى جولة ميدانية في رأس سدر لتطبيق التقنيات عمليًا.

كما نظم المركز، بالتعاون مع جمعية أبوصويرة ومديرية الزراعة بجنوب سيناء، ورشة عمل لتوثيق المؤشر الجغرافي لزيت زيتون رأس سدر، لرفع القيمة التسويقية للمنتج وتعزيز فرص التصدير.

وبمناسبة اليوم العالمي للتصحر، أكد المركز التزامه بتحقيق الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة، تحت شعار: "استعادة الأرض.. إطلاق العنان للفرص"، مستعرضًا مشروعاته في مكافحة التصحر، واستخدام المياه غير التقليدية، وتنمية المجتمعات البدوية.

وشهد يونيو أيضًا استمرار مبادرة "اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير" في شمال وجنوب سيناء، لتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين في مجالات زراعة النخيل، ومكافحة الآفات، وتجهيز التربة.

وفي جنوب سيناء، أعلن المركز انطلاق المرحلة الثانية من مشروع التنمية الزراعية المتكاملة في وادي فيران وسانت كاترين، بدعم من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والتي شملت مشروعات لتحلية المياه، والزراعة داخل الصوب، وتربية الدواجن والنحل، بمشاركة فعالة من أبناء المجتمع المحلي.

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