كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنظيم ورشة تدريبية متخصصة ، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لتأهيل الكوادر المالية والإدارية على تطبيق منظومة موازنة البرامج والأداء، وذلك في إطار سعي الوزارة لتحسين كفاءة تخصيص الموارد وربط التمويل بالنتائج الفعلية، بما يتماشى مع قانون المالية العامة الموحد ولائحته التنفيذية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذا التدريب يأتي ضمن خطة الوزارة لاعتماد موازنة قائمة على النتائج، ما يُسهم في قياس العائد من الإنفاق وتوجيه الموارد بما يخدم أولويات القطاع الصحي، لافتاً أن موازنة البرامج والأداء تُعد إحدى الأدوات الرئيسية لتحديث الإدارة المالية العامة، وتُمكّن من تحقيق كفاءة أعلى في الإنفاق، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن هذا التدريب يتم في إطار تبنّي الدولة لموازنة قائمة على الأداء، ترتكز على ربط الاعتمادات المالية المخصصة للبرامج الحكومية بنتائج محددة وقابلة للقياس، بما يسهم في ضبط الأداء المالي وتوجيه الإنفاق نحو أولويات واقعية تدعم تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، كما تُمثل الموازنة إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي المحورية لتنفيذ رؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تعزيز كفاءة الإدارة الحكومية وتوحيد الجهود بين البرامج المتشابهة عبر مختلف القطاعات.

واستهدف التدريب عددًا من الكوادر المتخصصة من القطاعات المالية والإدارية بمختلف الجهات التابعة للوزارة، منها: الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، هيئة الإسعاف المصرية، الهيئة العامة للتأمين الصحي، المؤسسة العلاجية، إلى جانب الإدارات المركزية مثل الطب الوقائي، الرعاية الأساسية، الشؤون المالية والإدارية، نظم المعلومات والتحول الرقمي، الصيدلة، تنظيم العلاج، وتنمية المهن الطبية.

وشهدت الورشة مشاركة فعّالة من الدكتور محمد السبكي، مستشار وزير المالية والمشرف على وحدة منظومة البرامج والأداء، الذي قدّم عرضًا تفصيليًا تناول فيه المحاور الأساسية لموازنة البرامج، بما في ذلك خصائصها، وآلية ربط التمويل بالأداء، وأدوات إعداد المصفوفات المؤسسية، إلى جانب استعراض أمثلة تطبيقية من واقع البرامج الصحية.

وتناولت الورشة عدة مفاهيم أساسية في موازنة البرامج والأداء، شملت تعريف الأهداف والنتائج المتوقعة ومؤشرات الأداء والمدخلات والأنشطة والمشروعات. كما تم تسليط الضوء على أهمية تقييم المدخلات والأنشطة والمخرجات والآثار لكل برنامج، باستخدام مؤشرات كمية ونوعية وفنية ومالية لقياس جودة الخدمة ومدى كفاءة الإنفاق، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، أن الورشة تُعد خطوة تنفيذية مهمة نحو ترسيخ ثقافة التخطيط القائم على النتائج داخل وزارة الصحة، مشيرة إلى أن رفع قدرات العاملين على تطبيق موازنة البرامج والأداء يُمثل أداة فعالة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق الأثر المطلوب من الإنفاق العام.

وأضافت الشرقاوي أن هذا التوجه يُعزز من كفاءة العمل المؤسسي، ويرسخ مفاهيم الحوكمة والشفافية، ويسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، من خلال ربط التمويل بتحقيق نتائج واقعية تنعكس إيجابيًا على حياة المواطن.

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