كتب- محمد سامي:

في تطور جديد لعملية البحث عن المفقودين الثلاثة بحادث أدمارين 12 بمنطقة جبل الزيت، تم الدفع بسفينة جديدة للمشاركة في عمليات البحث، تسمى PMS-MAYO، وهو الأمر الذي يساعد في تقدم عمليات البحث خلال الفترة المقبلة وتعد السفينة الجديدة PMS-MAYO، هي الوحيدة في مصر المجهزة بوحدة غطس بالإضافة لوحدة آلية للتحكم عن بعد (ROV)، فضلا عن أنها تتضمن ونش بحمولة 60 طن وهذه المميزات بالسفينة PMS-MAYO تدعم من عمليات البحث عن المفقودين الثلاثة بمنطقة جبل الزيت، خاصة أن نفس السفينة مجهزة بخاصية الحفاظ على الموقع الديناميكى.

وأكد بيان لشركة أديس القابضة أن قرار دخول السفينة الجديدة PMS-MAY ضمن توجيهات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، باستمرار عمليات البحث عن المفقودين الثلاثة وتوسيع نطاق البحث في منطقة جبل الزيت.

وتبذل وزارة البترول والجهات المعنية وشركة أديس كل الجهود للبحث عن المفقودين الثلاثة، حيث تم الدفع قبل أيام بالسفينة البرلس pms للمشاركة في عمليات البحث وهى واحدة من السفن التي تحمل ونش بأوزان ثقيلة، وتحتوى على أجهزة مسح تكنولوجية متقدمة تضع أمام غرفة العمليات معلومات دقيقة عن تطورات ونتائج ومستجدات عمليات البحث.

كانت شركة أديس المالكة للبارجة أدمارين 12 قد أعلنت عن صرف 5 ملايين جنيه تعويض لورثة كل متوفى أو أسرة كل مفقود من العاملين، بالإضافة لصرف الراتب الشهرى لكل موظف متوفى من موظفى الشركة إلى ورثته حتى بلوغ المتوفى سن التقاعد وذلك بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة العمل لتعويض أسر المتوفين والمصابين والمفقودين.

يذكر أن وزير البترول يتابع على مدار الساعة تطورات غرق أدمارين 12 بمنطقة جبل الزيت، ويتواصل بشكل مستمر مع غرفة العمليات للوقوف على تطورات الحادث والاطلاع على آخر مستجدات عمليات البحث عن المفقودين والتعامل مع البارج البحري بموقع الحادث.