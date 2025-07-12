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النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكة الحديد

02:25 م السبت 12 يوليه 2025

قضبان السكة الحديد

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كتب- محمد نصار:

ناشدت هيئة السكك الحديدية، المواطنين، عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.

وأكدت الهيئة، في بيان، ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.

وتستمر وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر في استكمال حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

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