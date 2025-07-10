كتبت- نور العمروسي:

أعلنت منظمة المرأة العربية عن إطلاق الموقع الإلكتروني لمشروع "ألف باء حقوق المرأة في التشريعات العربية المرأة العربية تسأل ومنظمة المرأة العربية تجيب".

يستهدف الموقع توعية النساء والفتيات في المنطقة العربية بحقوقهن القانونية كافة كما يوفر صورة مقارنة للواقع التشريعي ذي الصلة بالمرأة في 12 دولة عربية من الأعضاء بالمنظمة الأمر الذي يُفيد الجهات المعنية من الباحثين ـ الباحثات في مجال العلوم القانونية وخاصة المجال القانوني وحقل دراسات المرأة حيث يقدم الموقع لهم مادة أولية واضحة حول الواقع القانوني المتعلق بالمرأة في المنطقة العربية وكذلك صناع القرار الذين سيكون بمقدورهم الاطلاع على التطورات التشريعية في الدول الأخرى عبر منظور مقارن بما قد يساهم في تغيير وتطوير القوانين الوطنية عبر الاستفادة من التجارب المناظرة.

يغطي الموقع الإلكتروني التشريعات المتعلقة بحقوق النساء والفتيات في مجالات: الأحوال الشخصية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحقوق السياسية والحقوق المدنية وبما يمس سائر القضايا القانونية التي تهم المرأة ويتم تصنيف البيانات فيه حسب الدول مراعاةً لاختلاف التشريعات والنظم القانونية فما بينها كما يوفر الموقع أبرز المستجدات التشريعية ذات الصلة بالمرأة خلال الـسنوات العشر الماضية.

جاء تصميم البيانات وعرضها في صيغة سؤال وجواب بلغة سهلة وبطريقة مبسطة لضمان تعميم الإفادة منها على سائر النساء وهي إجابات صاغها ودققها خبراء قانونيون من الدول العربية الأعضاء بالمنظمة

جدير بالذكر أنه يتم تحديث بيانات الموقع الإلكتروني دوريًا للإلمام بسائر التعديلات التشريعية في الدول التي يغطيها المشروع.





