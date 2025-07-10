الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين للرئيس السيسي - تفاصيل

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 28، الصادر اليوم، قرارين جمهوريين جديدين أصدرهما الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعيين عدد من القيادات في مناصب رفيعة بالدولة.

1- القرار رقم 359 لسنة 2025: تضمن تعيين أحمد سعد علي الشاذلي في منصب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

2- القرار رقم 360 لسنة 2025: نص على تعيين أشرف إبراهيم عطوة مجاهد في منصب نائب رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، وذلك لمدة عام، اعتبارًا من التاريخ ذاته.

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