خبير اقتصادي: الذهب يستعد لصعود مع تقلبات اقتصادية متوقعة

كتب- حسن مرسي:

قال أحمد معطي، الخبير في أسواق المال، إن الذهب والبيتكوين على أعتاب صعود مدعوما بتوقعات التقلبات الاقتصادية العالمية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن فترة رئاسة دونالد ترامب قد تشهد موجات اقتصادية مضطربة، موضحًا أن أسعار الذهب شهدت تراجعًا طفيفًا هذا الأسبوع بسبب ارتفاع قيمة الدولار، لكنه يتوقع ارتفاعها قريبًا. وأشار إلى أن الذهب يظل ملاذًا آمنًا خلال الأزمات السياسية والاقتصادية.

وأكد أن الأزمات المحتملة داخل الولايات المتحدة وخارجها قد تدفع المستثمرين لشراء الذهب، مما يعزز أسعاره بعد التصحيح الحالي، مضيفًا أن البيتكوين، كأصل رقمي، يستفيد أيضًا من هذه الاضطرابات كبديل استثماري.

وأوضح أن أسواق المال العالمية تترقب تطورات السياسات الاقتصادية الأمريكية، التي قد تؤثر على الأصول الآمنة مشيرًا إلى أن أسعار الذهب في السعودية استقرت نسبيًا يوم الإثنين، تزامنًا مع رابع أيام عيد الأضحى، وسط انتظار لتحركات الأسواق العالمية.

وأكد معطي أن الذهب والبيتكوين يشكلان خيارات جذابة للمستثمرين في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، لافتًا إلى أن استقرار الأسواق المحلية، كما في السعودية، يعكس حذر المتعاملين بانتظار مؤشرات أوضح من الأسواق العالمية.

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