كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن المحافظة تولي أهمية قصوى لمشروعات التطوير الجارية بمحيط المتحف الكبير لما لها من أهمية في الظهور بالشكل الحضاري اللائق.

وأكد " النجار " إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، بما يعكس الوجه الحضاري للدولة المصرية أمام العالم.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته الميدانية اليوم الجمعة في أول أيام عيد الأضحى المبارك لمتابعة الأعمال الجارية بمدخل ميدان الرماية والمناطق المحيطة به وذلك في إطار المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ بمشروعات التطوير القائمة في محيط المتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه.

وتفقد المحافظ خلال جولته أعمال الرصف الجارية بالطريق الملاصق لفندق المينا هاوس، في المنطقة الواقعة بنهاية الأسوار الخاصة بأعمال مشروع مترو الأنفاق، حيث تشهد المنطقة رفع كفاءة طبقات الطريق لتسهيل حركة سير المواطنين وتحسين البنية التحتية.

وكلف المحافظ بسرعة الانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك بأرصفة المشاة ضمن قطاعات التطوير، ووجه بوضع اللمسات النهائية على الأعمال الجارية وتلاشي أي ملاحظات.