بالصور.. إقبال واسع وحركة نشطة في سوق مواشي الوراق قبل عيد الأضحى

كتب- أحمد الجندي:

رصد موقع مصراوي اليوم الخميس، وقفة عيد الأضحى المبارك، أجواء حية من داخل سوق المواشي بمنطقة الوراق، وذلك قبل يوم واحد فقط من حلول عيد الأضحى المبارك، حيث شهد السوق حركة بيع وشراء نشطة وسط حضور لافت من المواطنين الراغبين في شراء الأضاحي.

وساد السوق جو من الحماس والتفاعل بين البائعين والمشترين، حيث تفاوتت الأسعار بحسب نوع وحجم الماشية، مع توفر أنواع مختلفة من العجول والأغنام، كما لفت الانتباه توافد عدد من التجار من محافظات بعيدة مثل أسيوط للمشاركة في عرض مواشيهم داخل السوق، في مشهد يعكس الثقة الكبيرة في قوة سوق الوراق ومكانته بين أسواق المواشي في الجمهورية.

وأشار بعض البائعين إلى أن الإقبال هذا العام جيد مقارنة بالأعوام السابقة، خاصة في ظل اقتراب موعد الذبح وحرص العديد من الأسر على إتمام شراء الأضحية مبكرًا.

ويُعد سوق الوراق أحد أهم الأسواق الشعبية التي تنشط قبيل عيد الأضحى سنويًا، حيث يستقطب تجارًا ومشترين من مناطق متعددة، ويتميّز بتوفيره مجموعة متنوعة من المواشي بأسعار تنافسية، ما يجعله محور اهتمام العديد من الأسر المصرية.

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