ارتفاع الحرارة.. توقعات طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة اليوم الخميس 5 يونيو 2025 والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها اليوم، إن البلاد تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الهيئة أن الطقس سيكون معتدلاً ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:

* القاهرة الكبرى: تتراوح درجة الحرارة العظمى بين 35 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.

* الوجه البحري: العظمى 34 درجة مئوية والصغرى 21 درجة مئوية.

* السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية.

* السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية.

* جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية.

* شمال الصعيد: العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 21 درجة مئوية.

* جنوب الصعيد: العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس ستشهد اضطرابًا، حيث تبلغ سرعة الرياح من 40 إلى 60 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار. وذكرت أن البحر المتوسط سيكون خفيفًا إلى معتدلاً مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1.25 و 1.75 متر.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، خاصة كبار السن والأطفال وذوي الأمراض المزمنة، مؤكدة على أهمية توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية.

اقرأ أيضًا:

موجة حارة ورياح.. توقعات طقس عيد الأضحى المبارك

السياحة: خطة لتصعيد الحجاج مباشرة إلى عرفات دون المبيت بمنى

وصلت 3 آلاف جنيه.. أسعار ذبح الأضاحي 2025