حادث الإقليمي.. وزير الصحة يكشف تطورات حالة 3 مصابات

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن هناك متابعة للفتيات المصابات في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، مع التأكيد على تقديم كافة الخدمات الطبية لهن.

وأضاف وزير الصحة، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن إحدى الحالات الثلاث تُدعى "حبيبة"، وقد تماثلت للشفاء تمامًا، وعادت مرة أخرى تحت الملاحظة فقط، أما الحالة الثانية، فهي لفتاة تُدعى "إسراء"، وكانت تعاني من نزيف في البطن، وتمت السيطرة عليه بعد استئصال الطحال.

وتابع الوزير: تبقى الحالة الثالثة، وهي لفتاة تُدعى "آيات"، وتُعد من أصعب الحالات، حيث تندرج ضمن الحالات الحرجة بعد تشخيصها بنزيف في قاع المخ.