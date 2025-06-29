كامل الوزير: ضبط 900 مخالفة سرعة على الدائري الإقليمي في 4 ساعات

كتب- محمد نصار:

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم، جولة تفقدية في مواقع العمل بالطريق الدائري الإقليمي وذلك لمتابعة أعمال صيانة الطريق في المرحلة الأولى من أعمال الصيانة بطول 152 كم في المسافة من تقاطع الطريق الإقليمي مع السويس الصحراوي وحتى تقاطعه مع محور الضبعة، ومتابعة توافر عوامل السلامة والأمان بالطريق وحيث سيتم تطوير باقي قطاعات الطريق تباعًا عقب الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى.

رافق الوزير، اللواء ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل للنقل البري، واللواء طارق عبد الجواد، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، ومساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدينة اللواء عمرو البيلي، واللواء أمجد أنور، مدير عام الإدارة العامة للمرور وبحضور الشركات المنفذة واستشاري المشروع،

وتابع الوزير، تحويل طريق الخدمة من الرصف الأسفلتي إلى الرصف الخرساني لخدمة الشاحنات في المسافة من تقاطعه مع طريق السويس وحتى تقاطعه مع طريق بلبيس وكذلك أعمال تحويل الرصف الأسفلتي للطريق الرئيسي إلى رصف خرساني في المسافة من تقاطعه مع طريق بلبيس وحتى تقاطعه مع محور الضبعة بإجمالي أطوال 152 كم لتحمل الأحمال والكثافات المرورية العالية تأمينًا لسلامة مستخدمي الطريق.

وكلف الفريق مهندس كامل الوزير، اللواء ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل للنقل البري، بالإشراف على تنفيذ التطوير الشامل للطريق الدائري الإقليمي بكل مراحله بطول 400 كم، إلى جانب عمله الحالي في تنفيذ وتطوير مشروعات الطرق والكباري ومنها مشروع استكمال مراحل تطوير الطريق الدائري حول القاهره الكبرى.

كما وجه الوزير، قيادات هيئه الطرق والكباري بإعداد خطة زمنية مضغوطة لنهو الطريق بالكامل على قطاعات مختلفه على أن تكون أولى تلك القطاعات هي المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة السويس الصحراوي حتى تقاطعه مع محور الضبعة الجاري تنفيذ أعمال الصيانة بها مع الاستمرار في إجراء صيانة عاجلة بشكل دوري لكل قطاعات الطريق الأخرى.

وأضاف: يتم تنفيذ الطريق الخرساني في عدد من القطاعات بسبب أن هذا الطريق منشأ على أرض زراعية وحدثت تشوهات في سطح الطريق نتيجة الحمولات الزائدة، وحيث تساهم هذه الطرق الخرسانية في تحمل الحمولات المختلفه حتى لا يؤثر منعها بالسلب على أعمال نقل البضائع وحركة التجارة؛ ويتسبب في ارتفاع أسعار النولون وارتفاع أسعار المنتجات وخاصة مع عدم وجود البوتومين بشكل كافٍ وارتفاع أسعاره عالميًا.

ولفت إلى أن رئيس الجمهوريه قد وجه بدراسة تدبير 1000 شاحنة "تريلا" مصرية الصنع تتحمل الحمولات التقليدية لخدمة المصانع والتصدير للداخل والخارج.

كما وجه الوزير، بزيادة عوامل الأمن والسلامة بالطريق وخاصة في أماكن العمل الجاري تنفيذ أعمال الصيانة بها وأماكن التحويلات والاهتمام بأعمال النيوجرسي لفصل الحركة بالاتجاهين وغلق فتحات النيوجرسي التي تؤدي إلى الخروج أو الدخول للطريق الدائري الإقليمي بشكل عشوائي من المناطق الزراعية أو السكنية وكذلك تكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية والضوئية على مدار الساعة وأماكن العمل والتنسيق مع وزارة الداخلية بشأن تنفيذ التوجيهات الصادرة لإجراء تحليل عشوائي لكل سائقي الشاحنات والميكروباصات سواء في هذا الطريق أو كل طرق الجمهورية، وسواء في أماكن الأكمنة الثابتة أو بوابات الرسوم، وتسيير دوريات متحركة من المرور وعناصر تأمين الطرق لإلزام السائقين بالسرعة المقررة وعدم السير عكس الاتجاه والالتزام بقواعد المرور بما يساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان على هذا الطريق وكل طرق الجمهورية وكذلك التنسيق مع المرور لتوعية ملاك الشاحنات بعدم تسيير الشاحنة على الطرق المصرية إلا من خلال سائقين حاصلين على رخصة قيادة واجتياز تحليل المخدرات والتأكد التام من السلامة الفنية للشاحنات.

وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، تم مضاعفة عدد الرادارات على الطريق للمساهمة في ضبط السرعة حيث تم ضبط 900 مخالفة سرعة خلال 4 ساعات من الساعة 11 ظهرًا وحتى 3 عصرًا مما أدى لانتظام الحركة المرورية اليوم بالطريق.

كما توجه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، أثناء توجههم إلى عملهم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته، وداعيا الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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