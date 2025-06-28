رئيس الوزراء: نسعى لرفع المكون المحلي في الصناعة إلى 70% قريبًا

كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل جهودها الحثيثة لزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن النسبة الحالية بلغت 50%، ومن المتوقع أن ترتفع إلى نحو 70% في المستقبل القريب، في إطار الاستراتيجية الشاملة للدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في تقوية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته الإنتاجية.

وأوضح "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الشركة العالمية الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية "بي إس إتش" Bosch Siemens Hausgeräte، والتي تمتلك فروعًا في 39 دولة حول العالم، اختارت مصر لتكون محطة صناعية رئيسية لها في المنطقة، ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في مناخ الاستثمار المصري والإمكانات الصناعية والبشرية المتوفرة به.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هناك خططًا مستقبلية لتوسيع استثمارات الشركة داخل مصر، من خلال إنشاء مصانع جديدة، وهو ما يعزز من مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والتصدير إلى الخارج.

وشدد "مدبولي"، على أن الدولة مستمرة في دعم الصناعة الوطنية وتوفير الحوافز للمستثمرين، في إطار خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا لتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير.

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