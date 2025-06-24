كشف حساب مجلس الشيوخ: 186 جلسة عامة بإجمالي 488 ساعة عمل

نشأت علي



شهد الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، أداءً مكثفًا يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه في خدمة الوطن والمواطنين، حيث عُقد خلال الفصل التشريعي الأول ١٨٦ جلسة عامة، بإجمالي ساعات عمل بلغت ٤٨٨ ساعة، بلغ عدد المداخلات بها ما يقرب من ٦٠١٣ مداخلة، بالإضافة إلى جلسة طارئة تناولت موضوعات عاجلة.



وفيما يتعلق بالأداء التشريعي والرقابي والدراسات، استعرض المجلس ٩٣ طلب مناقشة عامة، وناقش ١٨ دراسة برلمانية، و٩ دراسات عن الأثر التشريعي، بالإضافة إلى ٤٠ مشروع قانون تمت مناقشتها داخل أروقة المجلس. كما تم تقديم ٩١٩ اقتراحًا برغبة من جانب النواب في إطار تعزيز المشاركة البرلمانية والتواصل مع المواطنين.



على صعيد عمل اللجان النوعية، شهد الفصل التشريعي الأول عقد ٢٩٤٧ اجتماعًا للجان النوعية المختلفة، نتج عنها إصدار ١٠٣٤ تقريرًا برلمانيًا، فضلًا عن القيام بـ ٢٤ زيارة ميدانية، بإجمالي عدد ساعات عمل بلغ ٣٩٢٥ ساعة.



وفيما يخص اجتماعات اللجنة العامة، فقد تم عقد ١٦ اجتماعًا أسفر عن إصدار ٢٤ تقريرًا برلمانيًا تناولت موضوعات ذات أهمية كبرى على المستويين التشريعي والرقابي.



وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، حرص المجلس على تعزيز علاقاته الخارجية من خلال المشاركة في عدد من اللقاءات المهمة، حيث تم استقبال ٧ رؤساء دول، و٣٥ من رؤساء البرلمانات، و٦ رؤساء وزراء ونوابهم، بالإضافة إلى ٨ زيارات خارجية قام بها أعضاء المجلس، والمشاركة في ٧٩ مؤتمرًا وفعالية دولية، إلى جانب تفعيل عمل ١٤ لجنة صداقة برلمانية.



كما استقبل المجلس خلال الفصل التشريعي الأول ٥٦ شخصية من كبار الشخصيات و٤٧ من سفراء الدول المختلفة، بما يعكس الدور الدبلوماسي للمجلس على المستويين الإقليمي والدولي.



ويأتي هذا الأداء انعكاسًا للدور الوطني لمجلس الشيوخ في دعم الحياة النيابية في مصر وتعزيز الممارسة الديمقراطية، من خلال إثراء الحوار حول القضايا الوطنية والتشريعات المهمة، وطرح الرؤى والمقترحات التي تسهم في صنع السياسات العامة للدولة.



ويواصل مجلس الشيوخ أداء مهامه في إطار التعاون والتكامل مع الحكومة ومجلس النواب، وبما يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية التعددية والمشاركة الفعالة في صنع القرار، تحقيقًا للمصلحة العامة وتعزيزًا لمسيرة التنمية المستدامة التي تنتهجها الدولة المصرية في مختلف المجالات.