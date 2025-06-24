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نائبًا عن الرئيس.. محافظ القاهرة يشهد احتفال "الأوقاف" بالعام الهجري غدا

01:52 م الثلاثاء 24 يونيو 2025

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة

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كتب- محمد نصار:

يشهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مساء غدٍ الأربعاء، نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاحتفال الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447 هـ، وذلك بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، عقب صلاة المغرب.

ويُقام الحفل بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إلى جانب لفيف من كبار العلماء ورجال الدين.

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الدكتور إبراهيم صابر الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفال وزارة الأوقاف العام الهجري الجديد
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