وزير التعليم العالي: تحديث مهارات الخريجين لتتماشى مع سوق العمل

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير منظومة التعليم الجامعي وإعداد خريجين يمتلكون المهارات اللازمة لسوق العمل، وذلك بما يتكامل مع خطط الدولة ورؤيتها المستقبلية.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الدراسة البرلمانية المقدمة من النائبتين هبة شاروبيم ورشا مهدي، بعنوان: "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".

وأشاد الوزير بمضمون الدراسة، مؤكدًا أن توصياتها تتسق مع السياسات التي تعمل عليها الوزارة حاليًا، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة لتطوير التعليم العالي تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية التي بدأت الوزارة تنفيذها منذ عام 2023، وتركّز على إعداد برامج تعليمية حديثة تتكامل مع احتياجات الصناعة وسوق العمل.

وأوضح عاشور أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بـ"البرامج البينية والتخصصات المتداخلة"، التي تستهدف تأهيل الطلاب بالمهارات المطلوبة في التخصصات الحديثة والمتطورة، لافتًا إلى أن هذه البرامج يتم تطبيقها بالفعل في عدد من الجامعات.

وأضاف وزير التعليم العالي أن إعادة هيكلة المجلس الأعلى للجامعات كان لها أثر مباشر في تحسين جودة التعليم، وتطوير البرامج الأكاديمية، وخاصة في القطاع التربوي، بما يسهم في إعداد معلمين أكفاء قادرين على أداء دورهم في بناء الإنسان المصري.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على استمرار الوزارة في مواكبة التطورات العالمية في التعليم، والتوسع في الشراكات الأكاديمية الدولية، لضمان خروج خريجين يتمتعون بقدرات تنافسية حقيقية على المستويين المحلي والدولي.

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