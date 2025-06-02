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أول طلب لـ"الشيوخ" من وزيرة البيئة قبل تولي منصبها الدولي

03:08 م الإثنين 02 يونيو 2025

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

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كتب- نشأت علي:

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إنه لا يوجد ما يمنع من مراجعة القوانين المقارنة التي تخص المحميات الطبيعية؛ للاستفادة منها حال تعديل قانون المحميات الطبيعية في مصر.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة عدد من الملفات بشأن قطاع البيئة والتغيرات المناخية، ودراسة عن الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية.

وشهدت الجلسة انتقادات من بعض النواب للعديد من القوانين التي صدرت منذ فترات طويلة، وأصبحت لا تتماشى مع المتغيرات التي يشهدها العالم.

وقال رئيس "الشيوخ": في الفترة المقبلة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ستكون في موقع دولي يمكنها وتستطيع من خلاله خدمة مصر، حال وفرت للحكومة المصرية القوانين المقارنة للمحميات الطبيعية.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ أن التغيرات البيئية أصبحت ملحة، ولا يجب النظر في التعديل التشريعي فقط؛ خصوصًا أن هناك دولًا كثيرة بدأت تلاحق التطورات حتى تصل إلى أفضل بنية تشريعية لخدمة هذا الملف.

وتابع رئيس مجلس الشيوخ: ما زلنا مغيبين، لأن نتناول هذه الأمور بقدر من الرفاهية، رغم أن المسألة باتت حقيقة وملهمة من الجميع.

وطالب عبد الرازق بضرورة الوعي والاهتمام بالملف البيئي وما يشمله في شأن دعم المحميات الطبيعية.

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عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ وزيرة البيئة ياسمين فؤاد
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