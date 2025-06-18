الاستعلام إليكترونياً.. الصحة تحدد إجراءات الحصول على قرار "نفقة دولة"

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، عن إجراءات حصول المرضى على خدمات العلاج على نفقة الدولة.

وقال "العقاد " إن الحصول على قرار علاج على نفقة الدولة يقتضي من المواطن التوجه إلى أقرب مستشفى وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة تمهيدا لتحرير "تقرير اللجنة الثلاثية"، وبعد ذلك يقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة البطاقة الشخصية وتقرير اللجنة الثلاثية والتقارير والفحوصات الطبية الحديثة، دون تحمل المريض أي مشقة.

ولفت "العقاد"، إلى أن الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة تأتي إلكترونيا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول ليتوجه إلى المستشفى لتلقى الخدمة العلاجية المقررة.

ويشترط للحصول على العلاج على نفقة الدولة ألا يكون المريض من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم إصدار ما يزيد عن 18.8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة تجاوزت 87 مليار و968 مليونا و 500 ألف جنيه، منذ بداية عام 2020 حتى نهاية شهر مايو 2025، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع العبء عن المواطنين وتيسير إجراءات حصولهم على خدمات طبية متميزة على نفقة الدولة.

ويكون الاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة بالرابط التالي، باستخدام الرقم القومي.. اضغط هنا

http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online/InsuranceDetails?DecType=2&IsTransfer

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