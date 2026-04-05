تابعت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، اليوم الأحد، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، الخاص بتنظيم العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك خلال شهر أبريل الجاري، دون التأثير على سير العمل داخل المنشآت.

وأكدت الوزيرة على انتظام العمل داخل أروقة وهيئات الوزارة وفق القرار، مشددة على مسؤولية القطاعات والهيئات عن تنظيم العمل، وبما لا يؤثر على تقديم خدمة ثقافية متميزة تليق بالمواطنين.

وقالت الدكتورة جيهان زكي إن وزارة الثقافة تولي ملف ترشيد الموارد أولوية قصوى، في ضوء توجهات الدولة لتنفيذ خطة عاجلة للترشيد، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه، من خلال استخدام الحلول الذكية والتكنولوجيات الحديثة والرقمنة في تخطيط وتنفيذ أهداف واستراتيجيات الثقافة، حيث تُعد الرقمنة أحد التوجهات الرئيسية ضمن خطة الوزارة خلال الفترة الراهنة والمقبلة.

وتابعت وزيرة الثقافة مع قطاعات الوزارة المختلفة تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة إدارة الأزمات بوزارة الثقافة خلال اجتماعاتها على مدار الأسبوعين الماضيين، والخاصة بتنفيذ حزمة القرارات التنظيمية المتعلقة بترشيد الإنفاق داخل قطاعات الوزارة، تنفيذًا لقرارات لجنة إدارة الأزمات المركزية بمجلس الوزراء.

حيث أعادت الدكتورة جيهان زكي التأكيد على أهمية التوسع في إقامة الفعاليات الثقافية عبر المنصات الرقمية، وتعزيز التحول الرقمي كأحد المسارات البديلة لدعم استمرارية النشاط الثقافي بكفاءة وبتكلفة أقل، وكذلك ضرورة العمل على خلق شراكات ذكية مع المنظمات الدولية والمؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بالثقافة، بما يسهم في دعم إقامة الفعاليات الثقافية والتوسع فيها بميزانيات أقل، دون تحميل خزينة الدولة أعباءً إضافية.