بدء توريد محصول الياسمين لمصانع "شبرا بلولة" بسعر 105 جنيهات للكيلو

كتب - عمرو صالح:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بدء موسم توريد محصول زهر الياسمين لصالح مصانع استخلاص الزيوت العطرية في قرية شبرا بلولة التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، بسعر 105 جنيهات للكيلو، وذلك بعد تدخل الوزير علاء فاروق ومحافظ الغربية لحل أزمة التسعير التي واجهت المزارعين.

يأتي ذلك في إطار التوجيهات بإزالة المعوقات التي تواجه زراعة وتوريد محصول الياسمين، والاستجابة لشكاوى مزارعي شبرا بلولة، والتي تُعد من أشهر القرى المصرية المنتجة للياسمين، بما لها من دور بارز في صناعة الزيوت العطرية.

وشهد السبت الماضي عقد اجتماع مشترك بمقر مديرية الزراعة بالغربية، ضم وكيل وزارة الزراعة، والمهندس بدر عاطف مدير أحد مصانع استخلاص الزيوت، إلى جانب محمد الشرقاوي ممثلًا عن مزارعي القرية، والحاج أنور عبد الحميد، وعدد من كبار المزارعين، بهدف مناقشة أزمة السعر وسبل حلها.

وعقب الاجتماع، توجه وكيل وزارة الزراعة إلى أحد المصانع وتفاوض مع المواطنين وممثلي نقابة الفلاحين، وتم التوصل إلى حل وسط يقضي بزيادة سعر التوريد إلى 105 جنيهات للكيلو، بدلًا من السعر السابق الذي تراوح بين 90 إلى 95 جنيهًا، ما أدى إلى استئناف المزارعين جمع الزهور وتوريدها بعد توقف دام أيامًا.

وفي خطوة استباقية، تبحث الوزارة حاليًا تشكيل لجنة دائمة تكون مهمتها تحديد سعر عادل لتوريد الياسمين في كل موسم، ووضع آلية واضحة لتفادي تكرار أزمات التسعير مستقبلاً.

وأكد الوزير علاء فاروق أهمية محصول الياسمين في تعزيز دخل آلاف الأسر، مشيرًا إلى أن زراعته تساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الريفي، وتوفير فرص عمل يومية، خاصة أن زيت الياسمين يُعد من أغلى وأهم الزيوت العطرية عالميًا.

وأضاف الوزير أن مصر تُعد من كبار مُصدّري الياسمين عالميًا، وأن التوسع في زراعته وتصنيعه يدعم الصادرات الزراعية ويوفر العملة الصعبة، في إطار استراتيجية الوزارة لزيادة القيمة المضافة من النباتات الطبية والعطرية.