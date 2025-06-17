كتب نشأت علي:

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم، في جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة مدى تأثير تطبيق القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022، وذلك في ضوء بدء تحصيل رسوم النظافة، والعمل على تحسين مستوى خدمات النظافة وتفعيل منظومة الجمع السكني.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، وقيادات من وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والمالية. وترأس الجلسة المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بحضور النائب محمد الحسيني والنائب محمد وفيق، وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة.

واستعرضت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع جهود الوزارة في تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة خلال الفترة من عام 2019 وحتى منتصف عام 2025، بالتعاون مع وزارة البيئة وعدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المنظومة تتضمن ثلاثة برامج رئيسية، أولها برنامج تطوير البنية التحتية في المحافظات، والذي يشمل إنشاء محطات وسيطة ثابتة، وتوفير محطات وسيطة متحركة، وإنشاء خلايا دفن صحي، ورفع كفاءة وإنشاء خطوط لتدوير ومعالجة المخلفات، بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية. وأشارت إلى أن نحو 4.8 مليار جنيه تم إنفاقها على مشروعات البنية التحتية بالمحافظات، مع استمرار تنفيذ المحطات الوسيطة وإغلاق المقالب، فضلًا عن التخطيط لطرح إنشاء وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير على القطاع الخاص.

أما البرنامج الثاني، والخاص بتمويل تكاليف التشغيل، فأوضحت الوزيرة أنه تم تخصيص نحو 3.2 مليار جنيه لتمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وكذلك إدارة المدافن الصحية الآمنة في المحافظات.

وبالنسبة للبرنامج الثالث، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه يختص بالدعم المؤسسي والمجتمعي، موضحة أنه تم إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات الصلبة في المحافظات، وإعداد قانون موحد للمخلفات، إلى جانب تقديم الدعم الفني وتطوير منظومة التحصيل، وتنفيذ عدد من المبادرات وحملات التوعية المجتمعية، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 100 مليون جنيه.