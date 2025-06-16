خبير اقتصادي يوضح أسباب تراجع الجنيه أمام الدولار بنهاية تعاملات اليوم

كتب- حسن مرسي:

قال الخبير الاقتصادي محمد فؤاد إن السوق المصري شهد اليوم خروج تدفقات بلغت حوالي 800 مليون دولار، وهو رقم يتجاوز بكثير المتوسط اليومي للخروج الذي يتراوح بين 150 و250 مليون دولار.

خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أوضح فؤاد أن هذا يحدث في يوم عطلة للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن السبب الواضح لهذا الخروج قد يكون مرتبطًا باستحقاق أذون خزانة بقيمة 154 مليار جنيه غد الاثنين، مرجحًا أن يكون بعض المستثمرين قد اختاروا "تكييش" أموالهم وعدم تجديد استثماراتهم.

وأضاف أن ما حدث اليوم يمثل "صدمة أساسية" طبيعية في الأسواق، مؤكدًا أن الأسواق لا تتحرك بالخوف فقط، بل بكيفية إعادة توزيع رؤوس الأموال.

وأوضح أن الصورة الكاملة ستبدأ في الظهور غدًا الاثنين مع فتح الأسواق العالمية، حيث يمكن تتبع مؤشرات مثل مؤشر الهلع وتحركات الأموال من الأسواق الناشئة إلى الأسواق المستقرة.

كما أشار الخبير الاقتصادي إلى أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري شهد زيادة تقارب 80 قرشًا اليوم، لافتًا إلى أن هذا قد يكون رد فعل مؤقتًا وقد يعاود الانخفاض لاحقًا.

وأكد أن استمرار الحرب الدائرة يؤثر على سعر الدولار في مصر، وأن ارتفاع الطلب على الدولار حاليًا يعود لتمويل خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أدوات الدين.