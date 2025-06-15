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نقابة المحامين تُحيل المحامي عمر هريدي للتحقيق لهذا السبب

08:54 م الأحد 15 يونيو 2025

نقابة المحامين

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
أحال مجلس نقابة المحاميين، خلال اجتماعه الأخير، إحالة المحامي عمر هريدي إلى التحقيق، على خلفية ما نُشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واعتبرته النقابة مخالفًا لميثاق الشرف المهني.

وأوضح المجلس، أن القرار جاء بعد مناقشة عدد من المنشورات التي اعتبرها أعضاء المجلس تجاوزًا غير مقبول، مؤكدين أن النقابة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه أي عضو يُخلّ بضوابط العمل النقابي.

ومن المقرر أن يمثل عمر هريدي أمام لجنة التحقيق خلال الأيام المقبلة، للاستماع إلى أقواله بشأن ما نُشر، وما إذا كان قد خالف أعراف وتقاليد المهنة.

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نقابة المحامين عمر هريدي
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