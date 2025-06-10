مصر للطيران تفتتح مقرها الجديد في مدينة أربيل بالعراق



القاهرة - أ ش أ:

افتتحت شركة مصر للطيران الناقل الوطني مقرها الجديد في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، خلال احتفالية رسمية بحضور السفير محمود عامر القنصل المصري في أربيل.

وأشاد القنصل المصري بالدور الحيوي الذي تلعبه مصر للطيران في دعم حركة النقل الجوي وتعزيز العلاقات بين مصر والعراق لا سيما في ظل تنامي أعداد المسافرين بين البلدين.

حضر الافتتاح كل من تاميس المليجي مدير مكتب مصر للطيران في أربيل و محمد رشاد، مدير محطة مصر للطيران في أربيل و حسام طلبة مدير مكتب مصر للطيران في بغداد، إلى جانب لفيف من ممثلي شركات ووكلاء السياحة والسفر بالإقليم، وعدد من أعضاء الجالية المصرية والعربية، وموظفي القنصلية المصرية.