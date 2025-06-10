هل يرتفع الذهب مجددا؟.. خبير اقتصادي يوضح

كتبت -داليا الظنيني:

توقع الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، جمال عجاج، أن يشهد الذهب قفزة كبيرة في سعره، قد تتجاوز حاجز الـ 4000 دولار للأونصة.

وبيّن أن هذا الارتفاع المتوقع يرجع إلى تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية على الساحة العالمية، ما يعزز مكانة المعدن الأصفر كملاذ آمن للمستثمرين في أوقات عدم اليقين.

أوضح عجاج، خلال لقائه في برنامج "أرقام وأسواق" على قناة أزهري، أن الخلافات التجارية المتزايدة بين القوى الاقتصادية الكبرى، لا سيما الولايات المتحدة والصين، تدفع المستثمرين بشكل متزايد نحو الذهب كأداة تحوط ضد المخاطر.

وذكر أن استمرار هذه التوترات دون حلول دبلوماسية سريعة قد يدفع سعر الأونصة نحو 4000 دولار.

وأشار إلى أن الإقبال على الذهب يتأثر بـضعف الثقة في بعض العملات الرئيسية، وهذا الضعف يدفع المستثمرين للبحث عن أصول مستقرة وذات قيمة عالية، مما يجعل الذهب خيارًا جذابًا.

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