أنطاليا التركية تحصد لقب "أول مدينة سياحية للعام" بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

كتب- محمد أبو بكر:

اختُتمت، اليوم، فعاليات الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة بالدول الأعضاء في منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، والذي استضافته القاهرة برئاسة شريف فتحي، وزير السياحة والآثار حيث شهدت الجلسة الختامية اعتماد "إعلان القاهرة" لتعزيز التعاون السياحي بين الدول الأعضاء خلال عام 2025.

أكد "فتحي"، خلال كلمته، على أهمية المناقشات البناءة التي شهدتها الاجتماعات التحضيرية بين كبار المسؤولين الحكوميين، والتي أفضت إلى توصيات فاعلة تم تضمينها في الإعلان الختامي، مشيدًا بجهود كافة المشاركين والأمانة العامة في إنجاح الحدث.

من جانبه، أكد السفير إيزياكا عبد القادر إمام، سكرتير عام منظمة D-8، أن الاجتماع يعكس التزام الدول الأعضاء بتوسيع مجالات التعاون في السياحة والثقافة والأنشطة الاقتصادية، معتبراً أن القطاعين الحكومي والخاص يمثلان محركات أساسية في هذا المسار، وداعيًا إلى تعزيز الاستثمار في البنية التحتية السياحية وتطوير الموارد البشرية.

وتضمن "إعلان القاهرة" عدة توصيات رئيسية، أبرزها:

- الالتزام بتنفيذ الاستراتيجية الشاملة للمنظمة ومبادرة "الهلال" لتعزيز السياحة والثقافة والتواصل بين الشعوب.

- دعم استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاعات السياحة والتراث، مع الدعوة إلى التريث لحين صياغة ميثاق عالمي وأطر حوكمة واضحة.

- تشجيع إقامة فعاليات ومعارض سياحية وثقافية مشتركة، وإنتاج أفلام وثائقية سياحية.

- إطلاق منصة إلكترونية للترويج للمنتجات السياحية والحرفية المحلية.

- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجال السياحي، وتشجيع أنماط السياحة البيئية والمستدامة.

- الدعوة لتيسير إجراءات الحصول على التأشيرات بما يتماشى مع قوانين كل دولة.

- الترحيب باختيار مدينة أنطاليا التركية كأول "مدينة سياحية للعام" للمنظمة في 2025، ودعوة الدول لدعم هذه المبادرة.

- الاتفاق على عقد الاجتماعات الوزارية للمنظمة سنوياً، مع متابعة تنفيذ الاستراتيجية عبر لقاءات الخبراء.

- الموافقة على استضافة إيران لأول منتدى استثماري سياحي للمنظمة في عام 2026.

- الإشادة بدور مصر في دعم التعاون السياحي، والترحيب بمبادراتها لاستضافة منتديات لبناء القدرات، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي.

واختتمت الجلسة بتوجيه الشكر لمصر على حسن الاستضافة والتنظيم، وتقدير خاص لشريف فتحي، وزير السياحة والآثار.

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