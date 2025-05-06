الثقافة تطلق مشروع "أهلًا وسهلًا بالطلبة" بتخفيضات 50% على التذاكر

كتب- محمد شاكر:

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عن إطلاق مشروع "أهلاً وسهلاً بالطلبة"، الذي يهدف إلى تسهيل دخول طلاب الجامعات، المعاهد، والمدارس إلى المتاحف الفنية والقومية، والمسارح، والسيرك القومي، ومراكز الإبداع التابعة للوزارة بتخفيض قدره 50% من قيمة التذاكر.

يأتي المشروع في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز العدالة الثقافية، ودعم مشاركة الشباب في الأنشطة الإبداعية.

وأفاد الوزير، في بيان اليوم، بأن المشروع يهدف إلى إصدار بطاقة موحدة للطلبة، تتيح لحامليها الاستفادة من التخفيضات على دخول المؤسسات الثقافية والفنية التابعة للوزارة، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وتسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى تحفيز الطلاب على التفاعل مع المنتج الثقافي والفني، بما يساهم في تنمية وعيهم الجمالي والفكري، ويُعزز من ارتباطهم بالهوية الوطنية المصرية.

كيفية الحصول على البطاقة

يمكن للطلاب التسجيل للحصول على البطاقة من خلال استمارة إلكترونية عبر الرابط التالي: https://qrs.ly/f9gp54h

سيتيح الرابط التعرف على أماكن المتاحف والمسارح المشاركة في المبادرة، وجدول العروض الفنية المتاحة، بالإضافة إلى خطوات استلام البطاقة الإلكترونية بعد التسجيل.

وتأمل الوزارة في أن يُسهم هذا المشروع في دمج الطلاب في الحياة الثقافية، وفتح آفاق أمامهم لاكتشاف التجارب الفنية الملهمة ودعم المواهب الشابة.

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