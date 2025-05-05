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برلماني: العلاقة الراقية بين شيخ الأزهر ووزير الأوقاف فرصة لتجديد المفاهيم

03:45 م الإثنين 05 مايو 2025

مجلس الشيوخ

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كتب- نشأت علي:

أشاد النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بالعلاقة الراقية والمتميزة بين فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، مؤكدًا أن الناس قديمًا اختلط عليها الأمر خطأً وظنت لسنوات أن هناك منافسة بين الأزهر والأوقاف.

وأضاف عبد العزيز: ولكن اليوم بوجود الإمام الأكبر ووزير الأوقاف وما شاهدناه في مشهد لا ينساه العالم، وتقبيلكم يد فضيلة الإمام، وفي هذه الفترة يذوب فيها الأزهر مع الأوقاف وزيرًا وإمامًا، مما يجعلها مواتية وترسخ وتحتم العمل يدًا بيد لتحقيق رغبة المصريين في تجديد المفاهيم وكثير من الأمور وتجديد الخطاب الديني .

وأضاف النائب في كلمته بالجلسة العامة، اليوم الإثنين، المخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تجديد الخطاب الديني، لمواجهة التطرف، وحديث يتعلق بمعتقدات ديني وأُسرتي ومجتمعي ووضوح رؤية بشكل قاطع لا يمكن أن تكون دعوة فوقية؛ ولكن بالطلب والفكر الجديد المعاصر للواقع .

ونوه رئيس برلمانية الوفد بأن هناك واقعة بظهور الدكتور سعد الدين الهلالي مع الإعلامي عمرو أديب، يتحدث عن ميراث المرأة، وهذه الأفكار تأتي بالإرهاب وتهدم ثوابت الدين، منوهًا بضرورة وجود ضابط للفتوى من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف؛ خصوصًا أن محكمة القضاء الإداري حددت 9 مبادئ لآليات تجديد الخطاب الديني، وهناك فرق بين تجديد الخطاب الديني وتحديث الخطاب الديني .

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مجلس الشيوخ شيخ الأزهر وزير الأوقاف
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