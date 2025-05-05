اليوم.. مد مهلة التصالح على مخالفات البناء 6 أشهر إضافية حتى 5 نوفمبر 2025

كتب- محمد نصار:

يبدأ اليوم الإثنين الموافق 5 مايو 2025 العمل بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بمد مهلة التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية.

وبحسب قرار رئيس الوزراء الصادر خلال أبريل الماضي، يتم مد مهلة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.

ويأتي ذلك حرصًا على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لتوفيق أوضاعهم، من خلال التوجه للمراكز التكنولوجية لاستكمال الطلبات قبل انتهاء المهلة الجديدة.

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