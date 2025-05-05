إعلان

اليوم.. مد مهلة التصالح على مخالفات البناء 6 أشهر إضافية حتى 5 نوفمبر 2025

11:31 ص الإثنين 05 مايو 2025

مخالفات البناء

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

يبدأ اليوم الإثنين الموافق 5 مايو 2025 العمل بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بمد مهلة التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية.

وبحسب قرار رئيس الوزراء الصادر خلال أبريل الماضي، يتم مد مهلة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.

ويأتي ذلك حرصًا على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لتوفيق أوضاعهم، من خلال التوجه للمراكز التكنولوجية لاستكمال الطلبات قبل انتهاء المهلة الجديدة.

اقرأ أيضًا:

بعد توجيه الرئيس بالانتهاء منه.. ما أبرز ملامح قانون العمالة المنزلية الجديد؟

"الكهرباء" تنتهي من تنفيذ المرحلة الأولى للبنية التحتية لمدينة شمس رأس الحكمة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بحضور 3 وزراء.. مرصد الأزهر يطلق النسخة الرابعة من "اسمع واتكلم" غدا

إعلان

إعلان