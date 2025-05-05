لا يسري على هذه الفئات| قرار جمهوري بإصدار قانون العمل الجديد -نص كامل

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون العمل، وذلك عقب موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن تُطبق أحكامه على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، في الحالات التي لا تتضمنها نصوص خاصة ضمن عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية.

ولا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات التالية، ما لم يرد بشأنهم نص خاص:

1- العاملون في أجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

2- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون بعد تصديق الرئيس السيسي عليه.

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