"الأوقاف": برنامج متكامل ومتابعة حازمة ومكثفة لتحقيق الانضباط التام في أداء الأئمة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

شنت وزارة الأوقاف، يوم الجمعة الماضي حملة مكبّرة على المساجد بمختلف أنحاء الجمهورية، بهدف تحقيق الانضباط في أداء منسوبي الوزارة على اختلاف صفاتهم ودرجاتهم، وتحقيق أهداف العمل الدعوي، وضبط الأنشطة المسجدية بما يعزز رسالة المساجد، وبما يفي بالواجب الدعوي الوظيفي المنوط بمنسوبي الوزارة.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات المتنوعة بمحافظات مختلفة، ويجري حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن. يأتي ذلك في إطار عزم الوزارة على ضبط المخالفات ومحاسبة المخالفين.

وأهابت الوزارة بجميع منسوبيها الارتقاء لمقتضيات الأمانة والمسئولية، مؤكدةً أنها لن تتوانى مطلقًا في إنفاذ القانون حرصًا على صون رسالة الوزارة، وتحقيقًا للمصلحة العامة.

وأشادت الوزارة -في الوقت نفسه- إشادةً تامةً بكل أداء أمين ومنضبط في القيام بدور الأئمة والخطباء وفي أداء رسالتها على أكمل وجه في خدمة شعب مصر العظيم.